‘Matthijs van Nieuwkerk moet in therapie!’

Danny de Munk wordt niet vervolgd voor verkrachting vanwege onvoldoende bewijs. Het is de tweede BN’er die door de juicekanalen te grazen is genomen, terwijl justitie een ander oordeel velt. Hier moeten we lessen uit trekken, zegt Evert Santegoeds in een nieuwe aflevering van Strikt Privé De Podcast. Ook de beruchte beelden waar Jaimie Vaes tussen een autodeur geklemd zou zijn door Lil Kleine worden op dit moment met de modernste technieken bekeken. Mogelijk zelfs door de FBI, denkt de hoofdredacteur van Privé. Verder in de podcast: de integriteit van Eva Jinek is aangetast na het incident met de twee Qatar-actievoerders en de speculaties over opgezet spel. Hoe gaat het programma hier in het vervolg mee om?

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

