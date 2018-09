Veel Bulgaren en Roemenen naar Duitsland

Sinds januari hebben zeker 76.000 mensen uit de twee Balkanlanden hun heil bij onze oosterburen gezocht. Het totaal kwam daarmee op ruim 490.000 Roemenen en Bulgaren. Juli was een topmaand met 13.000 nieuwe immigranten.

IAB stelt vast dat relatief veel nieuwkomers snel en baan hebben, maar ook dat het aantal mensen met een uitkering is gestegen. Onder Bulgaren ligt het percentage op 20,9 procent, bij Roemenen heeft 9,0 procent een uitkering. Het gemiddelde percentage onder alle in Duitsland levende buitenlanders is 16,2. Onder Duitsers was dat in mei 7,5 procent. Sinds januari is het werkloosheidspercentage onder Bulgaren en Roemenen afgenomen van 11,4 naar 9,1 procent.