Herstelde patiënt houdt bed bezet Doorstroming stokt in ziekenhuis: ’Elk bed telt; neem je opa of oma in huis’

Amsterdam - Veel ziekenhuizen worstelen met herstelde (corona-)patiënten die er niet langer hoeven te liggen, maar niet ontslagen kunnen worden vanwege krapte in de verpleeg- en thuiszorg. De tehuizen zitten vol en er zijn veel zieke wijkverpleegkundigen. Mantelzorgers kunnen een belangrijke rol spelen om dit probleem te verkleinen, stellen ziekenhuizen. „Neem je vader of moeder in huis, daarmee hebben wij meer capaciteit.”