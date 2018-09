Al twee keer zo veel discriminatieklachten

Dat blijkt uit een inventarisatie onder de antidiscriminatie-instellingen in het land, die het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam dinsdag heeft gepubliceerd.

In de eerste acht maanden van dit jaar kwamen bij de instellingen 6285 klachten binnen over het beledigen of ongelijk behandelen op basis van afkomst of huidskleur. Vorig jaar waren het er 3143.

PVV-leider Wilders vroeg op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in maart aan zijn publiek of ze meer of minder Marokkanen wilden, waarop vanuit de zaal ,,minder, minder, minder” werd geroepen. Een deel van de klachten hierover werd ingediend door autochtone Nederlanders.

Het aantal klachten over Zwarte Piet blijft dit jaar tot nog toe beperkt tot landelijk een tot twee per maand. Daarbij valt op dat dit meer in het westen van het land speelt dan elders, aldus een woordvoerster van het Amsterdamse meldpunt.