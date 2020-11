Na twee weken weer Catshuisoverleg over corona

Premier Mark Rutte arriveert bij het Catshuis voor overleg tussen ministers en deskundigen over het coronavirus. Ⓒ ANP / HH

DEN HAAG - Een groot deel van het kabinet overlegt zondagmiddag opnieuw in het Catshuis over de coronacrisis. Volgens ingewijden wordt er nu gepraat over de situatie na half december en of de ’gedeeltelijke lockdown’, die sinds 13 oktober van kracht is, al dan niet moet worden aangescherpt.