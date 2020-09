Hoogste aantal coronadoden sinds 30 mei: 16 mensen overleden

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 15.000 mensen positief getest op het coronavirus. Het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames steeg tussen woensdagochtend en donderdagochtend met 25. Die gegevens komen soms met wat vertraging binnen.

Rotterdam-Rijnmond had de grootste toename. Het aantal besmettingen daar steeg met 417, waaronder 248 in Rotterdam zelf. In Amsterdam-Amstelland kwamen 294 gevallen aan het licht. Daarvan waren 251 in de gemeente Amsterdam. De regio Haaglanden registreerde 249 gevallen en in de provincie Utrecht kwamen er 222 gevallen bij.