Honderdduizenden Nederlandse moslims houden vastenmaand ramadan

De ramadan is voor moslims een periode van opoffering en bezinning. Zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en reizigers hoeven niet te vasten.

Marokkaans-Nederlandse moslims volgen de islamitische kalender, die is gebaseerd op de stand van de maan. Wanneer de eerste sikkel van de maan aan de hemel te zien is, begint de nieuwe maand. Dat is waarschijnlijk woensdagavond. Turks-Nederlandse moslims gebruiken een iets andere kalender.

De indelingen van hun maanden worden een paar jaar van tevoren vastgesteld door de Turkse overheid, die een computer laat uitrekenen hoe de maan staat boven de hoofdstad Ankara. Turks-Nederlandse moslims beginnen donderdag aan de ramadan.

De ramadan begint elk jaar op een ander moment, omdat de islamitische kalender tien dagen korter is dan de westerse kalender. Het vasten begint bij het dagelijkse ochtendgebed (fajr). Dat is rond 05.00 uur, vlak voor de zon opkomt. Het vasten duurt tot het avondgebed (maghrib), ergens tussen 20.00 uur en 21.00 uur. Daarna volgt de iftar, de maaltijd waarmee het vasten wordt gebroken.

Iftars

Moskeeën door het hele land organiseren de komende maand gezamenlijke iftars. Moslims en islamitische organisaties delen tijdens de vastenmaand voedselpakketten uit, in buurten en via de moskee. Ook zijn er talloze andere activiteiten, zoals de Ramadan Conference (à la oudejaarsconference), met onder anderen cabaretiers Anuar en Jörgen Raymann.

Diverse islamitische sportclubs bieden maaltijden aan en organiseren op latere tijdstippen sportwedstrijden voor jongeren. Studentenverenigingen nemen ook deel. Zo organiseert het Amsterdamse SUN een iftarmaaltijd in filmmuseum EYE.

De vastenmaand wordt afgesloten met Eid al-Fitr. Tijdens dit grote feest zijn er lekkernijen, cadeaus en bezoekjes aan familieleden en vrienden. Afhankelijk van de maanstand, valt het feest dit jaar waarschijnlijk op 21 april.