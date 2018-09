Labradors UM naar adoptiegezinnen

De acht labradors zijn zaterdag weggehaald van de proefdierlocatie. Dat gebeurde nadat de UM de proeven met de honden afzegde na een handtekeningenactie van de Anti Dierproeven Coalitie (ADC). Die haalde online meer dan 120.000 handtekeningen op.

„Nu de proef is opgeschort en op dit moment geen uitspraak kan worden gedaan over hervatting, heeft de UM besloten de dieren over te dragen aan een organisatie die zich richt op herplaatsing van de honden bij adoptiegezinnen. De dieren zullen niet meer voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt”, staat maandag in een verklaring van de universiteit.

De ADC protesteert maandag, tijdens de opening van het academisch jaar, met 150 'dierenliefhebbers' bij het proefdiercentrum in Maastricht.