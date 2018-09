Elektronische neus speurt superbacterie op

De elektronische neus die de wetenschappers hebben ontwikkeld, kan sporen van de superbacterie detecteren in de ontlasting van patiënten. Zo kan snel en eenvoudig worden vastgesteld of een patiënt de bacterie heeft en zo ja, welke variant.

Professor Paul Monks: "Gek genoeg ruiken alle verschillende stammen van deze bacterie anders. Degenen die infecties veroorzaken ruiken bijvoorbeeld anders dan degenen die dat niet doen. Nu we beter inzicht hebben, kunnen we effectieve manieren bedenken om de bacterie te voorkomen."

Gewone antibiotica werkt niet tegen de de bacterie, waardoor clostridium difficile bacteriën zich snel in de darmen kunnen vermenigvuldigen met soms zelfs levensgevaarlijke infecties tot gevolg. Jaarlijks raken in ons land circa 3000 patiënten in het ziekenhuis besmet met de clostridium difficile bacterie.