Dierennoodopvang ontfermt zich over Vindicat-ganzen: ’Nog erg angstig’

„Het gaat goed met de ganzen”, laat René Perdok van de noodopvang weten. „Ze zijn nu vooral aan het bijkomen, ze zijn nog erg angstig.”

Stadsblog Sikkom kreeg zaterdag een foto onder ogen waarop een gans – evenals een hakenkruis – was te zien. De gans bleek zich in een Vindicathuis te bevinden. Nadat Sikkom hierover publiceerde, kwam de Dierenambulance in actie. Het corps heeft alle betrokken studenten, circa vijf, geschorst. Zij spreken in een verklaring van een foute en impulsieve actie. ’We wilden de jongste huisgenoten verrassen na hun vakantie en hun kamers omtoveren in een kinderboerderij.’

’Aan die excuses hebben de ganzen niets’

Comité Dierennoodhulp, Dierenambulance Groningen en Ganzenbescherming Nederland deden woensdagochtend aangifte gedaan van dierenmishandeling. „De studenten hadden vrijdag de ganzen gekocht bij een boer met als doel om met eerstejaarsstudenten een grap uit te halen door hun ruimte door de ganzen onder te laten poepen”, meldt Comité Dierennoodhulp. „De studenten hebben bewust met voorbedachten rade de ganzen gekocht om ze als grap te gebruiken. De dieren waren hierdoor niet gehuisvest zoals zou moeten. Er was geen deugdelijke behuizing waardoor de dieren zich niet natuurlijk konden gedragen. Er was geen gezonde voeding; er was enkel water en brood. Er was geen stro en geen badgelegenheid.”

De dierenorganisaties vinden het ondanks het feit dat de studenten hun excuses hebben aangeboden belangrijk om aangifte te doen. „Aan die excuses hebben de ganzen niets”, laat oprichter Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp weten. „Helaas worden er nog altijd veel van dit soort zogenaamde grappen met dieren door mensen (o.a. ook studenten van andere verenigingen) uitgehaald die altijd ten koste van het welzijn van de dieren gaan. Wij vinden het belangrijk dat dit soort ’grappen’ niet getolereerd worden en bestraft worden. Er is niks grappigs aan om een dier stress en angst te bezorgen.”

Dierenorganisaties doen aangifte van dierenmishandeling Ⓒ René Perdok

Laatste motor

Perdok is op zoek naar een goed onderkomen voor de ganzen. „Ze kunnen hier maar tijdelijk blijven.” Hij noemde de ganzen naar de twee vrijwilligers van de Dierenambulance die de ganzen uit het huis haalden. „Ik weet eerlijk gezegd niet of het mannetjes of vrouwen zijn. Dat is nog niet zo eenvoudig, dan moet je zo’n gans echt op de kop houden en die dieren hebben al genoeg stress.”

Vindicat zocht contact met Perdok en bood aan de kosten van de verzorging te betalen. „Tja, over welk bedrag hebben we het dan? Geen idee. Een zak voer kost 23 euro. Verder krijgen ze groente, stro en dat soort zaken. Misschien moeten we nog naar de dierenarts. Alles is welkom. Onze opvang krijgt geen subsidie.” Zo beschikt Perdok, anders dan de naam Bikers for Animals, niet over een motorfiets. „Die is geveild en van de opbrengst hebben we konijnenhokken gebouwd.”