Arrestatieteam pakt voortvluchtig bendelid op in Hoensbroek

De bende uit de omgeving van Brunssum heeft zich van 2015 tot 2017 vrijwel dagelijks beziggehouden met het stelen van dure auto’s en motoren, het doorverkopen van die gestolen voertuigen of onderdelen daarvan. Ook gebruikten ze de gestolen auto’s bij woninginbraken. Ze waren niet alleen actief in Nederland maar ook in Duitsland en België. De Parkstadbende telde in totaal zo’n 75 veelal jeugdige leden, onder wie scholieren. Zij verleenden hand- en spandiensten.

De zaterdag gearresteerde ’Godfather’ Pascal M. werd beschouwd als een van de hoofdverdachten, maar na zijn veroordeling was hij spoorloos.