Irak wil donderdag beginnen met terughalen burgers uit Wit-Rusland

In het Oost-Europese Wit-Rusland zijn in de buurt van de grens met Polen duizenden migranten gestrand. Die willen naar de EU reizen, maar worden tegengehouden door de Poolse autoriteiten. Daardoor loopt de spanning in het grensgebied flink op.

Irak maakte vorige week al bekend dat het diplomaten heeft gestuurd naar het grensgebied tussen de Europese landen. Die moesten contact onderhouden met de autoriteiten en toezien op de veiligheid van de migranten. Ook zouden lijsten worden opgesteld van Irakezen die spijt hebben van hun reis en vrijwillig willen terugkeren.

Migranten ’willen niet naar huis’

Volgens Aleksandr Loekasjenko, president van Wit-Rusland, willen de migranten die vastzitten in het grensgebied helemaal niet terug naar huis. Volgens hem probeert Wit-Rusland migranten te repatriëren, maar die groep zou niet over te halen te zijn. „Er wordt in dit gebied actief gewerkt om mensen te overtuigen”, aldus Loekasjenko tegen staatspersbureau Belta.

EU-landen houden Wit-Rusland verantwoordelijk voor de chaotische situatie in het gebied. Leider Aleksandr Loekasjenko, die soms de laatste dictator van Europa wordt genoemd, zou migranten uit het Midden-Oosten de mogelijkheid geven naar zijn land te vliegen. Daar worden ze vervolgens naar de buitengrens van de EU gedirigeerd. Dat wordt gezien als wraak voor Europese sancties tegen het regime van Loekasjenko.

Emiraten weren migranten van vluchten naar Belarus

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) staan sinds maandag niet meer toe dat Afghanen, Irakezen, Jemenieten en Syriërs aan boord gaan van vluchten naar Wit-Rusland. Dat land wordt ervan beschuldigd migranten binnen te halen om ze vervolgens over de grens met EU-lidstaten te sturen.

Het besluit is zondag doorgegeven aan de Belarussische luchtvaartmaatschappij Belavia, die tussen Dubai en Minsk vliegt, en volgt het voorbeeld van Turkije. Dat land staat sinds vrijdag niet meer toe dat burgers uit Irak, Jemen en Syrië vanuit Turkije naar Wit-Rusland vliegen. Diezelfde dag schrapte Irak alle directe vluchten naar Wit-Rusland, om Irakezen tegen mensensmokkelaars te beschermen.

Duizenden migranten zijn in de afgelopen maanden vanuit het Midden-Oosten naar Wit-Rusland gevlogen, om vanaf daar door te reizen naar de Europese Unie. Wit-Rusland zou ze helpen bij de oversteek naar EU-lidstaten, maar door aangescherpte grensbewaking zitten duizenden migranten vast in het grensgebied bij Polen en Litouwen.

