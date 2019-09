Vrouw uit Ermelo belde kort voor haar dood met politie

Dat meldt de politie vrijdag. De politiemedewerkster adviseerde onder meer om „het huis te verlaten en elders onderdak te vinden en in geval van nood meteen 112 te bellen.”

Op het moment van de melding was er volgens de politie nog geen sprake van een acute noodsituatie. Het nieuws dat de vrouw later op de avond is overleden, is bij de politie „hard aangekomen”.

De politie doet nog nader onderzoek naar de afhandeling van de melding. De vrouw werd rond 22.00 uur dood aangetroffen in de woning. De politie heeft haar man even later aangehouden en gaat uit van een misdrijf.

Het onderzoek naar wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld gaat de komende tijd verder. Op het lichaam van de overleden wordt sectie verricht. De verdachte zit nog vast en zal in de loop van volgende week worden voorgeleid.