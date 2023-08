Trotse club van WK-winnares heeft ellenlange wachtlijst: ’Het Femke Bol-effect’

Het dak ging eraf in het clubhuis van atletiekvereniging Altis, de club van Femke Bol. ’Femke Femke Femke’, scandeerde de jeugd terwijl hun clubgenoot historie schreef door als eerste over de finish te komen op de 400 meter horden bij de WK-atletiek in Boedapest.

Voor Abigail Noruwa 16 jaar (l) Madelief van Leur 16 jaar is Femke Bol een grote inspiratie. Ⓒ Matty van Wijnbergen