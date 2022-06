Terug van weggeweest: ’Ik had meteen weer dat Defqon-gevoel van saamhorigheid’

Sterren

Show Paul McCartney in Brits stadje Frome binnen uur uitverkocht

Het optreden van Paul McCartney in de kleine Britse stad Frome, gelegen in het graafschap Somerset met zo’n 25.000 inwoners, is binnen een uur uitverkocht. Dat maakte de uitspanning Cheese & Grain bekend, waar het optreden vrijdag plaatsvindt.