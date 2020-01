Hoongelach voor nieuw bed Romelu Lukaku

Lukaku pakte uit met een foto waarop hij - weliswaar alleen - op een werkelijk gigantisch bed ligt. Een nieuwe aanwinst.

Teamgenoten van Lukaku waren er als de kippen bij om de foto’s, woensdag geplaatst, te becommentariëren. „Is dat voor vijftien man?”, vraagt ploeggenoot Andrea Ranocchia – waarop een volger reageert dat het voor ’Romelu en veertien meisjes’ zal zijn. „Hier kun je het hele team in kwijt”, meent een ander.

Sommige volgers maken woordgrappen over de ’scoring peak’ van de spits die ’niet eindigt op het voetbalveld’. Het bedrijf dat het bed voor Lukaku regelde en er vermoedelijk nog sponsorgeld voor betaalt ook, claimt zelf de grootste bedden ter wereld te maken.

’Moeder zorgt voor zoontje’

Sinds Lukaku deze zomer van Manchester United naar Internazionale ging, scoorde hij 18 keer in 25 duels. Volgens Het Nieuwsblad heeft Lukaku in Milaan twee appartementen; eentje voor hemzelf, en eentje voor zijn moeder Adolphine en zijn zoontje.

Adolphine ontfermt zich over de kleine Romeo, die deze maand zijn eerste verjaardag viert. Een vriendin heeft hij volgens het weekblad niet meer. Eerder zou Lukaku een relatie hebben gehad met Sarah Mens, dochter van tv-presentator Harry Mens, die volgens The Sun ook de moeder van Romeo is.