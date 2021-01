Ministerie past berekening vaccinaties aan: in één keer 100.000 prikken meer gezet

Ruim 100.000 meer, dus. Het is het resultaat van een nieuwe rekenmethode van het ministerie van VWS.

De nieuwe rekenmethode wordt gebaseerd op het aantal vaccins dat in opdracht van het RIVM is afgeleverd op locaties waar de prikken worden gezet. Eerder bleek namelijk dat ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg het aantal toegediende vaccins vaak te laat meldden, aldus het ministerie.

De nieuwe rekenmethode neemt ook een verspillingspercentage van 5% in acht. Ook wordt er rekening gehouden met het feit dat de vaccins van BioNTech/Pfizer in doses van zes komen en die van Moderna in doses van tien.

Het rekenmodel kan later weer worden aangepast, als er overgeschakeld wordt op cijfers uit een centrale databank van het RIVM. Dat kan in de toekomst een nieuwe verandering in de cijfers opleveren, zo waarschuwt het ministerie.

Overigens behoort Nederland ook met de nieuwe rekenmethode nog altijd tot de traagst vaccinerende landen van de EU.