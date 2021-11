’Zeehond moet rustplek krijgen op drijvend ponton bij Scheveningen’

Binnenland

Onderzoek naar grote katachtige in Westland: ’Er loopt een lynx’

Natuurorganisatie Zuid-Hollands Landschap onderzoekt een aantal meldingen over een „grote katachtige” die gezien is bij Slag Vlugtenburg in het Westland, tussen Hoek van Holland en ’s-Gravenzande. Volgens enkele melders zou het gaan om een lynx, omdat het dier pluimpjes op de oren heeft. De natuurbe...