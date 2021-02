Papa, mama en pasgeboren baby op zelfde dag jarig: ’Bijzonder cadeau’

Of er opzet in het spel is? Nee, bezweert kersvers papa Joost van den Heuvel, het is puur toeval dat de drie hun verjaardag moeten delen. „Daar houd je geen rekening mee als je zegt; we willen een kindje. Je gaat proberen en je ziet wel wanneer het lukt”, legt hij uit tegenover Omroep Brabant. De uitgerekende datum - 2 februari - bleek al redelijk in de buurt te liggen van hun eigen verjaardagen. „Toen kwam het wel heel dichtbij. We wilden eigenlijk dat onze kleine gewoon een eigen verjaardag zou hebben”, zegt moeder Nicole.

De gynaecoloog ’waarschuwde’ Nicole nog, niet wetende dat ook Joost van 28 januari is. „Ze vroeg of ze dat geen probleem vond, maar toen ze erachter kwam dat ik ook jarig was stond ze met verbazing te kijken”, aldus Joost.

Wel zo makkelijk

En is het ook wel praktisch, zo allemaal op één dag, beseffen beide ouders nu. Moeder en dochter maken het goed. „Ik kan sinds de geboorte niet stoppen met lachen”, zegt de trotse vader.