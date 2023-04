Helikopter met toeristen stort neer in wereldberoemde baai in Vietnam: zeker vier doden

Halong Bay Ⓒ ANP / EyeEm

In Vietnam is boven Halong Bay, een baai met wereldberoemde rotsformaties, een helikopter met toeristen neergestort. Daarbij kwamen vier inzittenden om het leven, één vrouw is nog vermist. Dat melden de lokale hulpdiensten.