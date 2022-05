’Poetins topmilitair overleeft bezoek aan front ternauwernood’

Rond dat moment nam Oekraïense artillerie het schoolgebouw onder vuur dat dienst deed als vooruitgeschoven commandopost. Gerasimov was net weer vertrokken, aldus Amerikaanse bronnen. Oekraïense bronnen stellen dat hij lichtgewond raakte en enkele adjudanten verloren heeft.

Bekijk ook: Russische generaals sneuvelen bij bosjes in Oekraïne

Bij het bombardement zijn volgens Oekraïne ook twintig officieren en tweehonderd militairen gedood. Onder hen was generaal-majoor Andrei Simonov, volgens Oekraïne al de tiende Russische generaal die is gesneuveld.

Het persoonlijke bezoek van Gerasimov aan de commandopost was uiterst ongewoon. Vermoedelijk was hij aan het front in een poging om de langzame opmars te versnellen. In april had president Poetin generaal Aleksandr Dvornikov benoemd tot algeheel bevelhebber van de strijd. Dvornikov had zijn sporen verdiend in Syrië.