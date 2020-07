Zorgen om Britse docente in beruchte gevangenis Iran: ’Ik eet niet meer’

Zelf heeft ze de hoop opgegeven, vertelt iemand die Kylie Moore-Gilbert recentelijk heeft gesproken. Ⓒ EPA

Teheran - Mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen om Kylie Moore-Gilbert. De Brits-Australische academica werd in 2018 gearresteerd en veroordeeld tot 10 jaar cel in Iran voor spionage, en is enkele dagen geleden overgebracht naar de meest beruchte gevangenis van het land.