Afgelopen jaar alleen al 15 dode dieren in water gevonden Lelystad is bang voor kattenbeul: ’Ze verdrinken niet zomaar’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Marieke Pots vindt het kattenleed verschrikkelijk en houdt haar dieren binnen. „Wie doet nou zoiets?” Ⓒ Thijs Rooimans

Lelystad - Hoewel keihard bewijs ontbreekt, is het voor inwoners van de Boswijk in Lelystad zo klaar als een klontje: er is een kattenbeul actief in de buurt. Ook de politie vermoedt opzet. Het afgelopen jaar werden al vijftien dode katten in het water van het Gelderse Diep aangetroffen én er is kattenvoer met glas erin gevonden. Het totale aantal pluizige slachtoffers is onbekend.