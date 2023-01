Meer ziekenhuizen getroffen door pro-Russische cyberaanval

De website van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) ligt er sinds zaterdag uit door een soortgelijke aanval. Welke ziekenhuizen naast het UMCG hinder ondervinden, mag de woordvoerder niet zeggen.

Het UMCG is getroffen door een zogenoemde ddos-aanval, waarbij een computersysteem wordt overspoeld met bezoekers, die allemaal tegelijk op het doelwit worden afgestuurd. Vaak gebeurt dat met gekaapte apparaten. Door de aanval wordt de site of de server onbereikbaar. De website met de medische dossiers van UMCG-patiënten is volgens het ziekenhuis niet aangetast. Patiënten kunnen daardoor nog steeds hun ziektegeschiedenis, operaties, medicijnen en afspraken inzien. De impact lijkt daardoor mee te vallen, de zorg voor patiënten kan gewoon doorgaan.

De website van het UMCG ziet er nu zo uit.

Een aantal ziekenhuizen laat na rondvraag van het ANP weten geen last te hebben van een cyberaanval. „Gelukkig niet”, zegt een woordvoerster van het UMC Utrecht. „Verder blijven we dit soort problemen altijd monitoren. We zijn goed voorbereid op een mogelijke aanval.” Ook het Erasmus MC laat weten veel voorzorgsmaatregelen te hebben om een cyberaanval te voorkomen.

Bij een ddos-aanval wordt een computersysteem overspoeld met bezoekers, die allemaal tegelijk op het doelwit worden afgestuurd. Het UMCG had melding gemaakt van de cyberaanval bij Z-CERT.

Killnet is een hackersgroep die sinds de oorlog in Oekraïne bekendstaat om het uitvoeren van ddos-aanvallen tegen overheidsinstanties en bedrijven. Ook verschillende Britse, Spaanse en Noorse ziekenhuizen zouden het doelwit zijn van Killnet. Het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) waarschuwde afgelopen week opnieuw voor gerichte aanvallen afkomstig uit Iran of Rusland. Deze ging vooral over phishing-aanvallen, waarbij cybercriminelen gevoelige informatie proberen te stelen.