Pro-Russische hackersgroep Killnet achter cyberaanval UMCG

Killnet heeft aanvallen aangekondigd op landen die Oekraïne helpen in de oorlog tegen Rusland, waaronder Nederland. Een aantal ziekenhuizen is doelwit van de hackersgroep. Het is mogelijk dat meer ziekenhuizen te maken hebben met cyberaanvallen, maar het is nog niet duidelijk of dat daadwerkelijk het geval is, laat een woordvoerder van Z-CERT weten.

Het gaat om een ddos-aanval. Bij een ddos-aanval wordt een computersysteem overspoeld met bezoekers, die allemaal tegelijk op het doelwit worden afgestuurd. Het UMCG had melding gemaakt van de cyberaanval bij Z-CERT.

Killnet is een hackersgroep die sinds de oorlog in Oekraïne bekendstaat om het uitvoeren van ddos-aanvallen tegen overheidsinstanties en bedrijven. Ook verschillende Britse, Spaanse en Noorse ziekenhuizen zouden het doelwit zijn van Killnet. Het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) waarschuwde afgelopen week opnieuw voor gerichte aanvallen afkomstig uit Iran of Rusland. Deze ging vooral over phishing-aanvallen, waarbij cybercriminelen gevoelige informatie proberen te stelen.

Consequenties

„De consequenties voor patiënten vallen gelukkig mee”, zegt woordvoerder Janneke Kruse van het UMCG. De website met medische dossiers van UMCG-patiënten (Mijn UMCG) is volgens het ziekenhuis niet aangetast. Patiënten kunnen daardoor nog steeds hun ziektegeschiedenis, operaties, medicijnen en afspraken inzien. „Alle patiëntgegevens staan op een andere server. Die zijn dus niet in gevaar”, zegt Kruse.

De aanval heeft volgens het UMCG geen invloed op de zorg in het ziekenhuis. „Al heeft die voor sommige administratieve processen gevolgen”, zegt de woordvoerder. „Hartstikke vervelend, we doen er alles aan om een oplossing te vinden.”

Patiënten van de Academische Huisartsenpraktijk Groningen kunnen nu niet online herhaalrecepten aanvragen. „We kijken of we dit op een andere manier kunnen inrichten, bijvoorbeeld telefonisch”, aldus de woordvoerder. Nieuwe patiënten kunnen zich bovendien niet aanmelden bij de huisartsenpraktijk van het ziekenhuis en bij tandheelkunde.

De website van het UMCG ziet er nu zo uit.

Wie verantwoordelijk is voor de cyberaanval, weet het ziekenhuis niet. Het is onbekend hoe lang de website nog uit de lucht is. Het lijkt volgens de woordvoerder alsof de ddos-aanval in golven gaat. „Soms houdt het even op, en dan begint het weer. Op dit moment is het even rustig, maar we weten niet of het nu dus ook echt stopt.”