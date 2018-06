Nieuwe trend: kaasletter op Pakjesavond

Boerenkaasletter is het bedrijf achter het idee en noemt het ’leuk om te geven, leuk om te krijgen. De meest originele toevoeging aan uw kerstpakket’. Op dit moment zijn de letters P en S verkrijgbaar en kan men onder meer kiezen voor jong, jong belegen of de wat luxere kaassoorten zoals belegen, oude kaas of kruidenkazen als pesto, jong daslook, fenegriek of komijn.

In tegenstelling tot de chocoladeletters, zijn de kaasletters maximaal drie weken houdbaar.