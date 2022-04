Ondervoede leeuwen in dierentuin Nigeria: ’Wandelende skeletten’

Premium Lifestyle

Een strakgemaaid gazon? Wacht liever met maaien

Eeuwenlang was een strakgemaaid gazon het ideaal. Tegenwoordig daalt het besef in dat een rommelige grasmat of een bloemenweide de natuur juist helpt. Daarom start 1 mei de ’Maai mei niet’-maand waarin tuineigenaren en gemeenten worden opgeroepen om de hele maand mei niet of minder te maaien.