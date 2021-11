Minister Grapperhaus reageert op rellen Rotterdam: ’Demonstreren is een recht, maar dit is misdadig gedrag’

„De rellen en het extreme geweld tegen agenten, ME en brandweermensen gisteravond in Rotterdam zijn weerzinwekkend om te zien”, schrijft Grapperhaus in een statement. „Mannen en vrouwen die elke dag de straat op gaan voor onze veiligheid, zijn belaagd en bekogeld met stenen en vuurwerk.”

Bij de rellen zijn 20 mensen gearresteerd. Grapperhaus verwacht dat dat getal de komende dagen zal oplopen. Ook geeft hij aan dat het snelrecht zal worden toegepast.

De politie loste vrijdagavond ook schoten. Daarnaar „doet de Rijksrecherche onderzoek, zodat duidelijk wordt wat er precies is gebeurd.”

Grapperhaus erkent dat de coronamaatregelen veel losmaken in de samenleving, en daar moet een stevig debat over kunnen worden gevoerd. „Demonstreren is een groot recht in onze samenleving, maar wat we gisteravond hebben gezien is simpelweg misdadig gedrag. Het heeft niets met demonstreren te maken.”