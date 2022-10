Zondagavond en maandag in Zeeland en Zuid-Holland kans op fikse onweersbuien

Binnenland

Prachtig herfstweer houdt aan! ’Ook volgende week ruim 18 graden’

Laat die winterjas voorlopig nog maar even in de kast, want het is ronduit zacht voor de tijd van het jaar en ook volgende week blijven de temperaturen hoog. Volgens Weeronline is er een kans dat het in het zuiden 20 graden wordt en ook verlopen de nachten warm.