In Vaticaan gevonden botten niet van tiener

Een expert van de familie van het meisje wil dat er meer testen worden uitgevoerd op de gevonden beenderen. Zeventig botten zijn namelijk niet onderzocht omdat ze op het oog veel te oud waren.

Het toen 15-jarige meisje is sinds 22 juni 1983 spoorloos. Haar familie is met de theorie gekomen dat ze mogelijk op de begraafplaats ligt. Orlandi was een kind van ouders die destijds in het Vaticaan werkten en woonden. De moeder leeft nog en woont er nog steeds.

