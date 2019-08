Brigitte Macron Ⓒ Hollandse Hoogte

PARIJS - Het Braziliaanse staatshoofd Jair Bolsonaro maakte niet de eerste en vast ook niet de laatste flauwe grap over het leeftijdsverschil tussen Emmanuel Macron en de Franse première dame. First lady Brigitte laat zich niet uit het veld slaan: hun bijzondere relatie is juist het fundament onder zijn presidentschap.