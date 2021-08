VVD en CDA gooien deur voor ’Kaag-coalitie’ definitief dicht, D66 wil niet met CU

„Ze willen niet met ons praten over de inhoud van een mogelijk regeerakkoord”, zegt Ploumen na afloop van haar gesprek bij de informateur. „Ik vind het spijtig, vooral omdat Nederland zit te wachten op oplossingen. Die raken nu wel een beetje uit het zicht.”

Volgens Rutte blijft de VVD bij het punt dat ze wel in een kabinet met ’óf PvdA, óf GL’, willen, maar ’niet die partijen allebei’. Dan ontstaat er volgens de VVD-leider een situatie waarin een van de twee partijen zijn handen van een plan af kan trekken. Bovendien vindt Rutte de inhoudelijke verschillen tussen zijn partij en ’de optelsom van GL en PvdA’ te groot. Eenzelfde geluid valt te horen bij CDA-leider Hoekstra, die ook stelt te kijken naar hoe hij zijn ’eigen programma kan realiseren’: „Wij vinden een vijfpartijenkabinet dan niet voor de hand liggen.”

De voorkeur van Rutte lag altijd bij het voortzetten van het huidige kabinet, met CU. Maar daar wil D66-leider Kaag niet aan. Zij geeft na een gesprek met Hamer en CU-leider Gert-Jan Segers dat haar positie niet is veranderd. „Het is nu aan de VVD om een weg uit deze impasse te vinden”, legt Kaag de bal bij Rutte. Segers concludeert dat de formatie in de zomer weinig is opgeschoten: „Waar we nu staan, stonden we eigenlijk voor de zomer al.”

Dat PvdA en GL bereid waren als één blok op te trekken tijdens de onderhandelingen heeft voor Rutte ’verder de zaak niet veranderd’. Hij is wel bereid toenadering tot PvdA en GL te blijven zoeken: „Wij zullen absoluut de handen uitsteken en proberen de samenwerking te zoeken, ook als ze niet in het kabinet zitten.”

Klaver stelt dat er ’iets heel on-Nederlands’ is gebeurd: „Dat is dat twee partijen aangeven dat ze weigeren de onderhandelingen aan te gaan. Dat past niet in de Nederlandse traditie die we hebben. Daarmee is wat mij betreft de democratie vandaag de verliezer.” Kaag noemt het ’meer dan betreurenswaardig’ dat VVD en CDA niet met PvdA en GL willen onderhandelen.

De kans op een minderheidskabinet lijkt door de blokkades met de dag groter te worden. De kandidaten daarvoor – Rutte, Kaag, Hoekstra en hun secondanten – komen dinsdagmiddag langs bij Hamer. Maar zelfs over de invulling van deze variant is nog onenigheid. VVD wil CDA ook in een minderheidskabinet hebben, maar dat ziet D66 weer niet zitten.

CU-leider Segers ziet een minderheidsvariant met drie partijen wel zitten. Hij zegt nadrukkelijk daar geen gedoogpartner van te willen worden, ’geen vast maatje van een minderheidskabinet’: „Maar je kunt ons vertrouwen winnen op de inhoud.”