Politie arresteert man voor poging tot doodslag

De vrouw werd vrijdagochtend rond 8.30 uur buiten op straat mishandeld. Zij wist te ontkomen en de dader maakte zich uit de voeten. De politie stelde een onderzoek in, maar kon de verdachte in eerste instantie niet vinden. Agenten doorzochten daarop de woning van de verdachte. De politie nam onder meer enkele steekwapens in beslag.

De verdachte werd gesignaleerd en rond 17.30 uur zagen agenten hem op de Glacisstraat, waar hij werd aangehouden. In zijn rugzak vonden agenten een bijl. Ook deze is in beslag genomen.