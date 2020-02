Democraten sluiten slotpleidooi af met oproep veroordeling Trump

„Je kunt er niet op vertrouwen dat deze president het juiste doet”, zei hoofdaanklager Adam Schiff in zijn slotrede voor de Senaat. „Hij zal niet veranderen en dat weet je.” De geschiedenis zal niet vriendelijk zijn voor Donald Trump, zei Schiff, terwijl hij senatoren aanspoorde de „moed te vinden om tegen hem op te komen.”

De parlementariër uit Californië zei tegen de honderd senatoren die over het lot van Trump zullen beslissen, dat de oprichters van de Verenigde Staten „u een remedie hebben gegeven en die is bedoeld om hem te gebruiken.”

Trump heeft het proces tot afzetting tegen hem een poging tot staatsgreep van de Democraten genoemd.

De Senaat stemt woensdag over de beschuldigingen van machtsmisbruik en tegenwerking van het Congres, maar de Republikeinse president zal vrijwel zeker worden vrijgesproken. De Republikeinen hebben 53 zetels in de Senaat tegen 47 voor de Democraten. Een tweederde meerderheid, ofwel 67 senatoren, is nodig om een president uit zijn functie te zetten.