Sliep Jurgen Conings in deze schuilhut?

Tijdens de doorzoeking van een specifiek aangewezen gebied op de Mechelse Heide, dat deel uitmaakt van Hoge Kempen, is een bivakplekje gevonden dat mogelijk door hem is gecreëerd en gebruikt. Het gaat om een plek om te schuilen, een poncho en nog wat andere spullen.

Binnen werd de hut afgemaakt met een plastieke zeil op de grond om droog te blijven. Bronnen zeggen dat de schuilplek met degelijk militair materiaal werd ingericht. Er waren ook flesjes cola en water aanwezig, samen met een koelbox.

Teleurgesteld

Conings zelf werd niet aangetroffen in het zoekgebied, maakte woordvoerster Wenke Roggen van het federaal parket donderdagavond rond half twaalf bij een van de ingangen bekend. Ze had ’s ochtends juist goede hoop om de schietgevaarlijke militair die dag te vinden.

,,We zijn twee dagen bezig geweest in een afgebakend deel van het park, hebben daar een zogeheten sweeping gedaan, maar deze is inmiddels afgelopen. We hebben de persoon die we zochten niet aangetroffen”, vertelde ze ter hoogte van kampeerverblijfpark Salamander in Maasmechelen.

’Concrete elementen’

Roggen gaf aan dat de klopjacht op de levensgevaarlijk geachte militair niet voorbij is. Wat er nu verder gaat gebeuren, nu het zoekgebied met een omtrek van zo’n 20 kilometer volledig is uitgekamd, is de vraag. Ook is niet helder of er vrijdag meteen verder wordt gezocht, in het natuurgebied of elders.

De woordvoerster kon daar geen details over geven, in het belang van het onderzoek. Ook is niet duidelijk of Conings uit het zoekgebied wist te ontkomen, of dat hij er nooit is geweest. Roggen gaf alleen aan dat er sprake was geweest van ’concrete elementen’ in het dossier. ,,Op basis daarvan gingen wij ervan uit dat de betrokkene zich hier bevond.”

De voorbije twee dagen werd intensief in het ruime natuurgebied gezocht naar de man die een aanslag wilde plegen op viroloog Marc van Ranst, die met zijn gezin in een safehouse werd ondergebracht. Dat gebeurde na zorgwekkende berichten op internet en afscheidsbrieven die Conings had geschreven, vlak voor hij verdween. Er werden honderden eenheden ingezet en tientallen voertuigen.

Kampementje

Enkele malen leek er een spoor gevonden van de militair, die zware wapens had gestolen uit de kazerne waar hij gelegerd was. Zo werd er donderdagavond een kampementje gevonden met een krukje en een glazen pot, maar deze schuilplek is waarschijnlijk door een jager gebruikt. Er waren de voorbije twee dagen ook meerdere malen schoten gehoord, die wellicht ook door jagers werden gelost.

Donderdagmiddag leek er ineens een nieuw spoor van de gezochte scherpschutter, toen meerdere personen in de regio Leuven Conings meenden te herkennen. In die regio heeft Van Ranst een appartement, waardoor de paniek extra toesloeg. Het bleek niettemin vals alarm.