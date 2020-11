Rutte: claims Trump over verkiezingsfraude ’opmerkelijk’

DEN HAAG - Dat de Amerikaanse president Donald Trump ongefundeerd verkiezingsfraude met poststemmen suggereert en meerdere rechtszaken over het tellen van de stemmen heeft aangekondigd, is volgens premier Mark Rutte „opmerkelijk.” Meer wil hij er niet over kwijt omdat het niet aan hem is binnenlandse zaken van de Verenigde Staten te becommentariëren, vindt hij.