Schotse minister weg na chatcontact met tiener

De 42-jarige Derek Mackay ging diep door het stof. „Ik heb me dom gedragen en het spijt me oprecht.” Ⓒ AFP

EDINBURGH - De Schotse minister van Financiën is opgestapt nadat een krant had bericht over zijn contacten met een tiener. De 42-jarige Derek Mackay zou via Instagram en Facebook honderden tekstberichten hebben gestuurd naar de zestienjarige jongen.