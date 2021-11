Defensie en internationale veiligheidspodcast Straatrellen en complotdenkers: ‘De revolutie eet zijn eigen kinderen op’

Kopieer naar clipboard

Na de straatrellen van de afgelopen dagen klinkt her en der de roep om het leger in te zetten. In de defensie en internationale veiligheidspodcast Delta Tango legt Telegraafverslaggever Olof van Joolen uit waarom we waarschijnlijk niet op de hulp van de krijgsmacht hoeven te rekenen. ,,Het leger is een allerlaatste redmiddel.” Terrorisme verslaggever Silvan Schoonhoven zoomt in op de relschoppers en de complotdenkers die deel uitmaken van het anti-overheidsprotest. Hoe gaat de inlichtingendienst om met de dreiging uit deze hoek?