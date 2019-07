Beeld ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - De medewerkster van het Nederlandse Openbaar Ministerie die op 18 juni in Duitsland is opgepakt, blijkt vast te zitten voor een forse drugszaak. In een auto waarin zij reed zijn twee kilo cocaïne, zes kilo amfetamine en tienduizend xtc-tabletten gevonden.