Beschonken man (47) loopt dagen rond met glas in achterste

Door Onze redactie

Kathmandu - Een 47-jarige man uit de Nepalese hoofdstad Kathmandu is met een nogal opmerkelijk probleem in het ziekenhuis beland. Nadat hij in beschonken toestand masturbeerde met een glas, kwam deze vervolgens vast te zitten in zijn rectum.