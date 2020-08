’Zorgen over overbelasting GGD-personeel’

Bruls: „Daar maken we ons zorgen over. We zitten al zes maanden in crisisstand. We zien allemaal dat de GGD’en het heel druk hebben, maar hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de boa’s en de organisaties achter de Veiligheidsregio’s. Die worden nu geholpen door personeel van gemeenten, maar dat houdt een keer op. Mensen moeten ook een keer kunnen uitrusten.”

Bruls uit in een interview met het AD zijn waarschuwende woorden vrijdagmiddag, kort voordat minister Hugo de Jonge aankondigt dat de Nederlandse testcapaciteit in een aantal stappen sterk verhoogd wordt, van 30.000 tests per dag nu naar ruim 100.000 in februari. De bedoeling is dat ook mensen zonder klachten zich kunnen laten testen, meldt De Jonge.

De voorzitter van het Veiligheidsberaad is daar geen voorstander van. „De GGD’en staan al onder druk, je moet je ernstig afvragen of je dat moet willen. Onze oproep is echt: laten we tests bewaren voor mensen met klachten. Als mensen zich preventief laten testen, heeft dat gevolgen voor de capaciteit en de wachttijden.”