15.000 euro uitgeloofd in onderzoek naar moord op Xavier Durlinger uit Sittard

Volgens De Limburger zullen ook nieuwe beelden en informatie worden vrijgegeven, evenals een emotionele oproep van de moeder van Xavier.

Getuigen

Xavier werd sinds 11 mei vermist en acht dagen later dood gevonden op de Kollenberg in Sittard. Hij werd voor het laatst gezien fietsend in het centrum van diezelfde stad. Een getuige die mogelijk kan helpen in het moordonderzoek, heeft zich vorige week woensdag bij de politie gemeld. Het gaat om een man die 11 mei op het Tempelplein in Sittard fietste.