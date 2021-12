Premium Het beste van De Telegraaf

Madelyn Allen (19) slachtoffer anonieme chat-app: naakt teruggevonden in kolenhok van date

Loa - De Verenigde Staten zijn in de ban van de ontvoering van de 19-jarige Madelyn Allen. Op 13 december raakte vermist toen ze haar studentenkamer verliet omdat ze zou hebben afgesproken met een man die ze had ontmoet via de chat-app KIK. Een week later werd ze door de politie bevrijd uit de kelder van de 39-jarige Brent Brown. Ze was naakt, haar haar was afgeknipt en ze was volledig bedekt met steenkolen.