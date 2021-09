Bus met drugsafval achtergelaten op viaduct over A2 in Eindhoven

Binnenland

Opnieuw verdachte aangehouden voor schietpartij Amsterdam-West

In het onderzoek naar de dood van de 29-jarige Roudile Paquay in Amsterdam-West is eind vorige maand een 27-jarige Amsterdammer aangehouden in Suriname. Hij is inmiddels in Nederland en de rechter-commissaris besloot maandag dat hij langer vast blijft zitten, laat het Openbaar Ministerie weten.