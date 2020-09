AstraZeneca hervat testen coronavaccin na zieke proefpersoon

Het op grote schaal toedienen van het vaccin aan mensen werd deze week gestaakt omdat bij een proefpersoon een „potentieel onverklaarde aandoening” was geconstateerd. Volgens mediaberichten ging het om een ontsteking aan het ruggenmerg. Het MHRA heeft na onafhankelijk onderzoek bekendgemaakt dat het veilig is om door te gaan met de test van het veelbelovende vaccin in de strijd tegen Covid-19.

Het is onduidelijk of de ontdekte patiënt daadwerkelijk is ingeënt of tot de controlegroep behoorde die een placebo kreeg. AstraZeneca heeft laten weten geen verdere medische informatie te kunnen geven. Alle vrijwilligers die meedoen aan de test en de wetenschappers die daarbij zijn betrokken worden wel op de hoogte gesteld van de relevante bevindingen. Deze zullen ook conform internationale richtlijnen terug te vinden zijn in de klinische registers.