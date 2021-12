Formatiegesprekken na het weekend verder: ’We zijn er bijna’

„We gaan nog even lekker door”, aldus D66-leider Sigrid Kaag toen ze goedgemutst wegging. Kaag zei vrijdagavond dat ze voor zichzelf „nog geen besluit had genomen” of ze in het nieuwe kabinet een ministerspost wil bekleden. Ze heeft ’goede hoop’ dat er voor het kerstreces een akkoord op tafel ligt. „We kijken optimistisch naar volgende week.”

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zei dat de partijen maandagmorgen verder praten. „We naderen het einde.” Volgens informateur Wouter Koolmees gaat het overleg goed, maar „zijn we nog niet klaar.”

De partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zullen vanwege allerlei andere verplichtingen voor zover bekend dit weekend niet verder overleggen. Zaterdag heeft Hoekstra een congres van zijn partij. Zondag houden we rust, aldus Segers.

Kamerdebat

Het lijkt erop dat de eerste stukken begin volgende week voorgelegd zullen worden aan de fracties, waarna het coalitieakkoord besproken kan worden in een debat in de Tweede Kamer. Ingewijden denken dat het coalitieakkoord mogelijk woensdag wordt gepresenteerd.

Volgende week heeft VVD-leider en premier Mark Rutte een drukke week. Dinsdag is hij bezet door overleg over corona en donderdag moet hij naar een EU-top in Brussel. Daardoor zijn de mogelijkheden om het akkoord te presenteren en met de Kamer te bespreken beperkt.

Tergend trage formatie

De doorstart van het kabinet-Rutte III laat lang op zich wachten. Het is al de langste formatie ooit. Het is meer dan 38 weken geleden dat de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvonden.

Er zijn inmiddels veel plannen van het nieuwe kabinet naar de media gelekt. Zo wordt er veel extra geïnvesteerd in onderwijs, zou rekeningrijden worden ingevoerd en het leenstelsel verdwijnen. Ook zou de kinderopvang voor de laagste inkomens gratis worden.