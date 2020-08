’Man (21) ernstig mishandeld bij zwemplas Gasselte’

Ⓒ Politie.nl

Gasselte - Een 21-jarige man uit Assen is woensdag tussen 19.00 uur en 19.30 uur ernstig mishandeld bij natuurplas Gasselterveld in Gasselte. Het slachtoffer is toegetakeld door een onbekende man. Volgens Dagblad van het Noorden is schopte en sloeg de verdachte het slachtoffer zonder aanleiding, onder meer in zijn gezicht.