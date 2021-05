20 jaar cel voor doden zwangere echtgenote

Relationele problemen zouden volgens de rechter de reden zijn voor de van origine Afghaanse K. om zijn vrouw te slaan en uiteindelijk te wurgen. „De problemen waren van culturele aard en daarover hij K. zich ook beklaagd bij haar familie”, aldus de rechter. Met de van oorsprong Afghaanse uitdrukking ’Het mes raakt zo diep dat het bot is geraakt’ zou K. duidelijk hebben gemaakt dat voor hem de maat vol was. De rechter: „K. heeft geen inzicht getoond in de laakbaarheid van zijn daad en dat is hem aan te rekenen.”

Schadevergoeding voor drie kinderen

Bij het voorlezen van het vonnis stond de rechter uitgebreid stil bij het leed dat K. bij de overgebleven jonge kinderen heeft aangericht: „Niet alleen moeten ze zonder moeder en ongeboren zusje of broertje. Ze moeten leven met het besef dat hun vader dit hun moeder en ongeboren kindje heeft aangedaan. Hen is niet eens de kans gegeven om afscheid te nemen omdat het lichaam van moeder niet meer ongeschonden was.” K. moet alle drie zijn kinderen een schadevergoeding van 20.000 euro betalen.

K. heeft steeds ontkend en verklaard dat zijn vrouw zelfmoord wilden plegen. De rechtbank: „Dit kan niet kloppen. Haar benen waren vastgebonden met een kabel. Ze was als dood toen de brand uitbrak.” Uit het onderzoek is gebleken dat K. zeventien liter benzine in een jerrycan heeft getankt. Het lichaam van zijn zwanger vrouw had op wc-papier en een stapel kleding gelegd. Door de explosie die hij veroorzaakte blies de hele voorgevel van de woning weg. Ook buren hebben schade geleden. Een aantal is dermate getraumatiseerd dat ze hulp moeten krijgen: „Ook de omwonenden heeft hij in levensgevaar gebracht.”

De opgelegde straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie. K. heeft 14 dagen de tijd om hoger beroep tegen het vonnis te laten aantekenen.

