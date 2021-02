LIVE | Viruswaarheid: Staat moet stoppen met verspreiden vaccinatie-onwaarheden

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

17.18 uur - Viruswaarheid: Staat moet stoppen met verspreiden onwaarheden vaccinatiebeleid

Actiegroep Viruswaarheid en de Nederlandse staat stonden wederom tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag. Woensdag ging het om een kort geding waarin de actiegroep eist dat de Staat overgaat tot rectificatie van „onjuiste en onvolledige en daardoor onrechtmatige berichtgeving aan de Nederlandse burger” op het gebied van Covid-vaccinaties. Ook wil de actiegroep dat de voorlichtingscampagnes worden gestaakt.

Volgens Viruswaarheid is er momenteel nog onvoldoende bekend over de gevolgen op lange termijn van de coronavaccinaties en over de bijwerkingen. „Effecten voor kinderen zijn niet bekend, ook de effecten voor zwangere vrouwen niet. Je stelt gezonde mensen bloot aan een potentieel gevaar”, aldus de advocaat van Viruswaarheid. Ook vindt de groep dat de Nederlandse overheid onjuiste informatie geeft en gebruikmaakt van „drang en/of dwang bij suggestieve campagnes.”

De Staat liet in een reactie weten dat er op geen enkele manier sprake is van misleidende of onjuiste informatie en drang of dwang. „Alle informatie is controleerbaar en gebaseerd op openbare bronnen.” De landsadvocaat voegt daaraan toe: „Vaccinatie is niet verplicht.”

Viruswaarheid heeft de afgelopen maanden over de coronamaatregelen al meerdere kort gedingen aangespannen tegen onder meer de Staat, het RIVM en gemeenten. Meestal besliste de rechter niet in het voordeel van de actiegroep, maar vorige week won Viruswaarheid wel een erg belangrijke zaak: over de avondklok. Volgens de rechter moest deze opgeheven worden. De Staat ging per kerende post in hoger beroep en door politieke spoedprocedures was de avondklok enkele uren later weer in ere hersteld. Vrijdag doet het hof in hoger beroep uitspraak.

In de kwestie van woensdag over de vaccinaties doet de rechter op 10 maart uitspraak.

14.45 uur - Studenten en ondernemers zonder eten

Meer Nederlanders vragen het Rode Kruis om voedselhulp omdat zij niet genoeg geld hebben om eten te kopen. De laatste weken gaat het steeds vaker om studenten, ondernemers en alleenstaande ouders, merkt de hulporganisatie. Het lukt deze groepen niet om rond te komen door de coronacrisis en daarom schaalt het Rode Kruis de voedselhulp in Nederland op.

Het Rode Kruis bood in mei 2020 voor het eerst voedselhulp aan in de vorm van boodschappenkaarten en voedselpakketten. Het ging toen om 2200 kaarten en pakketten per week. De hulporganisatie moet de voedselhulp de komende weken opschalen naar 6000 boodschappenkaarten per week. Met zo’n kaart, waarop een bepaald geldbedrag staat, kunnen mensen zelf naar de supermarkt om eten uit te kiezen.

„De mensen die hulp krijgen van het Rode Kruis zijn door de coronacrisis hun inkomen kwijtgeraakt en hebben soms schulden, waardoor zij nauwelijks voldoende voedsel kunnen kopen”, aldus de organisatie. In 2020 ging het nog vooral om ongedocumenteerden, dak- en thuislozen en arbeidsmigranten, nu komen daar andere groepen bij.

Zo kloppen steeds vaker studenten aan. „Zij kunnen door het wegvallen van hun bijbaan het hoofd nauwelijks boven water houden.” Maar onder de ontvangers zijn ook ondernemers, „die voorheen een goed salaris hadden als ondernemer of zzp’er, maar door hoge vaste lasten en weinig inkomsten in de problemen zitten”, aldus de hulporganisatie.

14.41 uur - Amerikaanse toezichthouder noemt vaccin Janssen ’veilig en effectief’

De Amerikaanse toezichthouder FDA noemt het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen „veilig en effectief.” In een rapport van de FDA staat dat het middel ongeveer 72 procent effectief is.

Uit een analyse door de FDA van de gegevens van Janssen, blijkt dat er geen gezondheidszorgen zijn bij gebruik van het middel en dat het in aanmerking komt voor een noodgoedkeuring in de Verenigde Staten. Vrijdag brengt de FDA een advies uit over het toelaten van het middel.

Als het middel wordt goedgekeurd, dan kan Janssen direct 4 miljoen doses leveren aan de VS. Het vaccin is waarschijnlijk wel minder effectief tegen de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse mutaties van het virus.

13.00 uur - Mogelijk extra druktemaatregelen Vondelpark

Bij mooi weer in weekends, schoolvakanties en op feestdagen kunnen in het Vondelpark in Amsterdam maatregelen gaan gelden om drukte tegen te gaan.

Als het aantal bezoekers in het park aanzwelt, gaan eerst de zijingangen dicht tussen 10.00 en 20.00 uur. Blijft het druk of wordt het nog drukker, dan mogen fietsers het park niet meer in en kan de toegang worden gedoseerd of kunnen alle ingangen tijdelijk dicht, meldt de gemeente.

12.00 uur - OMT bespreekt mogelijkheden voor meer bezoek verpleeghuizen

Het Outbreak Management Team (OMT) gaat zich beraden op mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen in verpleeghuizen. Een steeds groter deel van de bewoners is gevaccineerd. Daarom willen de deskundigen die het kabinet adviseren de mogelijkheden gaan bespreken, „met name wat betreft de bezoekregeling”, zo laat voorzitter Jaap van Dissel weten aan Volksgezondheid.

Verpleeghuisbewoners worden met voorrang gevaccineerd. Het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen is daardoor flink afgenomen. Volgens cijfers van het RIVM werden op de piek half december 467 besmettingen op één dag gemeld. Afgelopen dinsdag waren het er nog maar 45.

11.00 - Hoger plafond coronasteun bedrijfsleven

De maximum subsidiebedragen voor ondernemers in nood gaan omhoog. Dat hebben demissionair minister Bas van ’t Wout en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) woensdag bekendgemaakt.

Het kabinet trekt voor de verruiming 375 miljoen euro extra uit.

10.00 uur - Grote namen van eigen bodem bij eerste proefconcerten

Organisatoren ID&T en MOJO hebben een reeks grote namen van eigen bodem gestrikt voor de aankomende Fieldlab-proefevenementen. Bij dit soort proeven wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd.

André Hazes geeft een show in de Ziggo Dome en op het popfestival op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen treden onder anderen Chef’Special, De Staat, Maan, Jett Rebel, Donnie, Froukje en Bilal Wahib op.

08.01 uur - Eén jaar corona in voetbal: 200 miljoen verlies

Het coronavirus heeft in het Nederlandse betaald voetbal tot 184 afgelaste wedstrijden geleid. Zaterdag is het precies een jaar geleden dat het virus voor het eerst werd vastgesteld in Nederland. Twee weken na de eerste coronabesmetting moest de KNVB de voetbalcompetities stilleggen en uiteindelijk zelfs helemaal afbreken.

08.00 uur - ’Angstbeleid werkt niet, slim aanpassen wel’

De overheid vergeet dat de mensheid klimaatveranderingen en pandemieën heeft doorstaan door zich slim aan de situatie aan te passen, redeneert professor Guus Berkhout. „Angstig stilzitten vanwege catastrofale scenario’s is beleid geworden, terwijl dat de vijand is van vooruitgang.”

06.45 uur - Kamer debatteert over corona, ’logica zoek’ voor linkse oppositie

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de versoepelde coronamaatregelen die premier Mark Rutte dinsdag aankondigde en de regels die de komende tijd nog wel gelden, zoals de avondklok. Dat Rutte naast demissionair premier ook partijleider van de VVD is en er over drie weken verkiezingen zijn, zal de oppositie vermoedelijk aangrijpen tijdens het debat.

„Ik heb voor het eerst het idee dat ik niet heb zitten kijken naar een persconferentie van premier Rutte, maar van de lijsttrekker van de VVD”, tweet GroenLinks-leider Jesse Klaver dinsdagavond. Volgens hem is de „logica zoek: Je kan straks wel je nagels laten doen, maar een student mag niet studeren in de universiteitsbibliotheek”, schrijft hij. Klaver komt woensdag met een voorstel voor meer ruimte op het hbo en de universiteit.

Ook de andere linkse oppositiepartijen zijn weinig lovend over de aangekondigde versoepelingen. Volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen komt het kabinet haar beloftes niet na, door de avondklok in stand te houden.

06.00 uur Kabinet wil in hele land basisschoolleraren preventief testen

Het kabinet wil de komende drie maanden bij wijze van een proef basisschoolleraren door het hele land laten testen op corona, ook als ze geen klachten hebben. Dat zeggen ingewijden.

De proef begint eerst bij een beperkt aantal scholen, maar wordt zo snel mogelijk uitgebreid naar landelijke schaal. Leraren nemen de sneltest bij zichzelf af of gaan naar een commerciële teststraat. Tijdens de pilot wordt gekeken welke van die methodes het beste werkt, of dat een combinatie het beste is.

05.00 uur - Honger neemt fors toe in Midden-Amerika

Het aantal mensen dat honger lijdt in El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua is in de afgelopen twee jaar bijna verviervoudigd, hebben de Verenigde Naties dinsdag gewaarschuwd. Midden-Amerika heeft behalve de coronapandemie ook meerdere natuurrampen te verwerken gehad en worstelt met een zware economische crisis.

De laatste data van het VN-Wereldvoedselprogramma laten zien dat in de vier landen bijna 8 miljoen mensen honger lijden. Dat waren er in 2018 nog zo’n 2,2 miljoen. „De coronacrisis had al flink wat voedsel voor de meest kwetsbaren van de markt doen verdwijnen toen de orkanen Eta en Iota het nog zwaarder maakten”, aldus regiodirecteur van het voedselprogramma Miguel Barreto.

De hongersnood is met name sterk in de ’droge corridor’, een deel van Centraal-Amerika waar de laatste jaren sprake is van een sterke droogte als gevolg van klimaatverandering. Volgens het Wereldvoedselprogramma is zo’n 15 procent van de Midden-Amerikanen die door de VN zijn bevraagd van plan te immigreren, bijna het dubbele van het percentage dat in 2018 dergelijke plannen had.

04.00 uur - Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland meer dan verdubbeld

Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in het laatste etmaal, neemt in Duitsland na een paar dagen afname weer toe. Het Robert Koch Instituut (RKI, de Duitse tegenhanger van het RIVM meldt 8007 nieuwe gevallen, meer dan het dubbele van het aantal dat dinsdag werd gemeld.

Dinsdag meldde het RKI nog 3883 nieuwe besmettingen. Toen was er sprake van de derde dag daling op rij. In totaal is het coronavirus in Duitsland bij ruim 2,4 miljoen personen vastgesteld.

In de afgelopen 24 uur overleden er in de Bondsrepubliek nog eens 422 personen aan de gevolgen van Covid-10, bijna hetzelfde aantal als het dodental dat dinsdag werd gemeld. In totaal 68.740 personen in Duitsland zijn gestorven aan het coronavirus.

03.00 uur - AstraZeneca zegt toch beloofde aantal doses aan EU te leveren

AstraZeneca levert de Europese Unie in april, mei en juni het eerder beloofde aantal van 180 miljoen coronavaccindoses. Een woordvoerder van het bedrijf laat desgevraagd weten dat de productie in de Europese Unie weliswaar maar goed is voor de helft van dat aantal, maar dat de rest wordt aangevuld via het internationale toeleveringsnetwerk. Daarmee voldoet het bedrijf naar eigen zeggen aan wat contractueel is overeengekomen met de EU.

De woordvoerder reageert daarmee op een bericht van een ingewijde dat het Brits-Zweedse bedrijf maar de helft, nog geen 90 miljoen doses, zou kunnen leveren. „AstraZeneca bevestigt vandaag dat haar meest recente prognose voor het tweede kwartaal voor de levering van haar Covid-19-vaccin beoogt te presteren in overeenstemming met haar contract met de Europese Commissie.”