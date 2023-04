Premium Het beste van De Telegraaf

Toerist geniet van extreme hitte in Spanje: ’In Nederland is het koud, dus niemand klaagt’

Door Hilde Postma Kopieer naar clipboard

Carry van der Weij, tweede van links: „Ik was tot op het bot koud toen ik met de trein aankwam op Schiphol. Maar toen ik ’s avonds laat in Malaga landde, was het hier nog 20 graden. Heerlijk!”

Terwijl de lente in Nederland maar met moeite op gang komt, is het in Spanje al een aantal keer uitzonderlijk warm geweest en zijn vele hitterecords verbroken. ,,Gisteren was het 33 graden en vannacht koelde het niet echt af, het bleef 26 graden. Ik heb lang buiten gezeten. De wind die er nu staat, voelt daarbij als een warme föhn. En vandaag is het ook weer erg warm”, zegt de Nederlandse Carry van der Weij (55) uit Haaksbergen, die momenteel in Arroyo de la Miel in Benalmádena zit.